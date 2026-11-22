MARIA DE FATIMA GONZAGA, 71 anos. Filiação: JOÃO MARIA BELO e CECILIA BELO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 22/11/2026 às 15:20. Data do Falecimento: 21/11/2026.
VALTER VALÉRIO DA SILVA, 76 anos. Filiação: SEBASTIÃO VALÉRIO DA SILVA e SEBASTIANA DE JESUS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 22/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 21/11/2026.
JANDIRA MARQUES FLORENCIO, 75 anos. Filiação: HERMINIO DE AVILA MARQUES e EMILIA DE OLIVEIRA MARQUES. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 22/11/2026 às 15:30. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LILIAN FERREIRA DE MACEDO, 35 anos. Filiação: BRAZ RIBEIRO DE MACEDO e LAURINDA MENDES FERREIRA DE MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 22/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
CREUZA MARTINS DE ALBUQUERQUE, 85 anos. Filiação: JOSE FRANCISCO MARTINS e TEREZA ZANCO MARTINS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 22/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA JULIA PEREIRA DO CARMO, 77 anos. Filiação: BENJAMIN PEREIRA DO CARMO e MARIA BARBARA DOS REIS. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 22/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
WALDIVIR CLARA KAISER, 87 anos. Filiação: ALIPIO HONORATO KAISER e DOMICILIA CLARA DA LUZ. Sepultamento: PEDRO FUSS, 22/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.