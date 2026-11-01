Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (1º)
ADELIA KELMAR SILVERIO, 68 anos. Filiação: FRANCISCO KELMAR e VERONICA KRECZEEKOOUSKI KELMAR. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 01/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ALINE SIQUEIRA DE LIMA, 89 anos. Filiação: CLARIMUNDO ARTHUR DE JESUS e ANITA DO NASCIMENTO DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA, 01/11/2026 às 15:30. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MARGARIDA MARIA RIBEIRO, 72 anos. Filiação: JOSE FRANCISCO DA COSTA e JOSEFA MARIA DA COSTA. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
AGENOR DA CUNHA, 76 anos. Filiação: *** e EMA DA CUNHA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
BASILIO MUZEKA, 86 anos. Filiação: ANTONIO MUZEKA e OLGA MUZEKA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 01/11/2026 às 15:20. Data do Falecimento: 31/10/2026.
RAFAEL GONÇALVES MIRANDA, 80 anos. Filiação: CLEMENTE GONÇALVES MIRANDA e JOSEFA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 01/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ADALBERTO ANTONIO DA CRUZ, 78 anos. Filiação: CANUTO JOSE DA CRUZ e UBALDINA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO, 01/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
AMALIA ZANATA TORRES, 84 anos. Filiação: OCTAVIANO ZANATA e LUCIA KACARO ZANATA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (1º)
ELZA JUSTINO DOS SANTOS, 71 anos. Filiação: JOSE JUSTINO DOS SANTOS e CANDIDA PAULA DA CONCEIÇAO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 01/11/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 31/10/2026.
HAMILTON TOSO, 69 anos. Filiação: OLIVIO TOSO e ANTONIA KREFER TOSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 01/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
GECINA MARTINS DO PARAIZO, 94 anos. Filiação: JOÃO MARTINS DE ARAUJO e MARIA RITA DO PARAIZO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 01/11/2026 às 10:30. Data do Falecimento: 31/10/2026.
LEONIDES DE JESUS BASTOS BUHRER, 87 anos. Filiação: ANTONIO CLAUDINO DE BASTOS e SILVIA MASSANEIRO DE BASTOS. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA, 01/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ANDRE KLUTCHKOVSKI, 76 anos. Filiação: MIGUEL KLUTCHKOVSKI e HELENA OLGA KLUTCHKOVSKI. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 31/10/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ELIANA DE FATIMA RODRIGUES, 59 anos. Filiação: EWALDO DAS DORES GONÇALVES RODRIGUES e JOSEFA RODRIGUES. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 31/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (1º)