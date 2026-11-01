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Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (1º)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 01/11/26 10h22
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (1º)

ADELIA KELMAR SILVERIO, 68 anos. Filiação: FRANCISCO KELMAR e VERONICA KRECZEEKOOUSKI KELMAR. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 01/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

ALINE SIQUEIRA DE LIMA, 89 anos. Filiação: CLARIMUNDO ARTHUR DE JESUS e ANITA DO NASCIMENTO DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA, 01/11/2026 às 15:30. Data do Falecimento: 31/10/2026.

MARGARIDA MARIA RIBEIRO, 72 anos. Filiação: JOSE FRANCISCO DA COSTA e JOSEFA MARIA DA COSTA. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

AGENOR DA CUNHA, 76 anos. Filiação: *** e EMA DA CUNHA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

BASILIO MUZEKA, 86 anos. Filiação: ANTONIO MUZEKA e OLGA MUZEKA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 01/11/2026 às 15:20. Data do Falecimento: 31/10/2026.

RAFAEL GONÇALVES MIRANDA, 80 anos. Filiação: CLEMENTE GONÇALVES MIRANDA e JOSEFA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 01/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

ADALBERTO ANTONIO DA CRUZ, 78 anos. Filiação: CANUTO JOSE DA CRUZ e UBALDINA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO, 01/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

AMALIA ZANATA TORRES, 84 anos. Filiação: OCTAVIANO ZANATA e LUCIA KACARO ZANATA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (1º)

ELZA JUSTINO DOS SANTOS, 71 anos. Filiação: JOSE JUSTINO DOS SANTOS e CANDIDA PAULA DA CONCEIÇAO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 01/11/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 31/10/2026.

HAMILTON TOSO, 69 anos. Filiação: OLIVIO TOSO e ANTONIA KREFER TOSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 01/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

GECINA MARTINS DO PARAIZO, 94 anos. Filiação: JOÃO MARTINS DE ARAUJO e MARIA RITA DO PARAIZO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 01/11/2026 às 10:30. Data do Falecimento: 31/10/2026.

LEONIDES DE JESUS BASTOS BUHRER, 87 anos. Filiação: ANTONIO CLAUDINO DE BASTOS e SILVIA MASSANEIRO DE BASTOS. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA, 01/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

ANDRE KLUTCHKOVSKI, 76 anos. Filiação: MIGUEL KLUTCHKOVSKI e HELENA OLGA KLUTCHKOVSKI. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 31/10/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 31/10/2026.

ELIANA DE FATIMA RODRIGUES, 59 anos. Filiação: EWALDO DAS DORES GONÇALVES RODRIGUES e JOSEFA RODRIGUES. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 31/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (1º)

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