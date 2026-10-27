Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta terça-feira, 27/10/2026
DEOLINDA MARGARIDA PEREIRA, 68 anos. Filiação: WALDELIRIO DUARTE e MARIA BENTA NETTO DUARTE. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, 28/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
NIVALDO DA SILVA, 69 anos. Filiação: CARMO DA SILVA e LUZIA CRISTO DA SILVA. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 27/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
SILMARA MACHADO ZANONI, 53 anos. Filiação: JOAO MACHADO FILHO e LOURDES GUIDI MACHADO. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 27/10/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 26/10/2026.
WAGNER DE PAULA DA SILVA, 29 anos. Filiação: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA e SONIA REGINA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL CACHOEIRA, 27/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
PEDRO TOMAZ CONSTANTINO, 64 anos. Filiação: VITORINO TOMAZ CONSTANTINO e AGUEDA SCHEREIBER. Sepultamento: PARQUE IGUAÇU, 27/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
PEDRO PEREIRA BALANCIERI, 76 anos. Filiação: GEMINIANO BALANCIERI e DALVA PEREIRA BALANCIERE. Sepultamento: PEDRO FUSS, 27/10/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA FERREIRA LEAL, 76 anos. Filiação: INOEL MORAIS DE MATTOS e ELVIRA CASSEMIRO DE MATTOS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 27/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
FRANCISCO ANTONIO DE MOURA, 78 anos. Filiação: ELEUTERIO ANTONIO DE MOURA e CANDIDA MARIA DE JESUS MOURA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 27/10/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 26/10/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta terça-feira, 27/10/2026
IRENE AUGUSTO, 70 anos. Filiação: JOSÉ AUGUSTO e LUIZA DE LIMA AUGUSTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 27/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA DELACIR OLIVEIRA BUENO, 63 anos. Filiação: EVA DE JESUS SANTI OLIVEIRA e FRANCISCO DA LUZ OLIVEIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 27/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
LEONEL DE MATIAS, 77 anos. Filiação: ANTONIO DE MATIAS e LAURINDA RODRIGUES DE MATIAS. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 26/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta terça-feira, 27/10/2026