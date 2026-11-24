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Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta terça-feira (24)

ISRAEL CHVED, 71 anos. Filiação: JOSE CHVED e LIDIA CHVED. Sepultamento: PEDRO FUSS, 24/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.

MARIA ETELVINA CASTELLAIN, 81 anos. Filiação: NILDE MARIA DA SILVA e ARI SERAFIM DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 24/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.

JOSÉ GERALDO DA SILVA, 73 anos. Filiação: ORLANDO TERESA DA SILVA e JURACI MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 24/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta terça-feira (24)

LUCIA APARECIDA CAVALHEIRO LIMA, 54 anos. Filiação: JOÃO MARIA CAVALHEIRO e MARIA APARECIDA RODRIGUES. Sepultamento: PEDRO FUSS, 24/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.

LUIZ FELIX FERREIRA, 93 anos. Filiação: QUITERIA FELIX DA SILVA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 24/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.

JOSE LEANDRO DA SILVA, 63 anos. Filiação: ADÃO LEANDRO DA SILVA e MARIA HERMINIA DA SILVA. Sepultamento: INDEPENDENCIA – ARAUCARIA, 24/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.

MARCELO DA CRUZ, 52 anos. Filiação: CARLOS RENATO DA CRUZ e TEREZINHA CRUZ. Sepultamento: PEDRO FUSS, 24/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta terça-feira (24)

WILSON LUIZ COSTA, 69 anos. Filiação: ABEGAIL COSTA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 23/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.

CECILIA BARBOZA DA SILVA, 87 anos. Filiação: JORGE ZUBER e VANDA WEISS. Sepultamento: PEDRO FUSS, 23/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.