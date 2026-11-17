MARIA PEREIRA SILVA, 80 anos. Filiação: FELISBERTA COSTA e LUIZ PEREIRA LIMA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 16/12/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ORLANDO CORDEIRO DOS SANTOS, 67 anos. Filiação: JOAO CORDEIRO DOS SANTOS e MARIA IZABEL FELIX DOS SANTOS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 17/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 17/11/2026.
NIVALDO ALVES, 61 anos. Filiação: JOAQUIM ALVES e PURCINA ALVES. Sepultamento: SÃO PEDRO – COLONIA MARCELINO (S.J.P), 17/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
JOANNA APARECIDA SILVA MUNIZ, 88 anos. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e JOSEPHA MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: CEMITÉRIO VERTICAL, 17/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
MARLY SOUZA DA SILVA, 88 anos. Filiação: JOSE MARIA DE SOUZA e ALZIRA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 17/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 16/11/2026.
GABRYELLE LAMBERTI GONÇALVES, 17 anos. Filiação: RODRIGO CASTILHO GONÇALVES e GLORIA LAMBERTI DE OLIVEIRA GONÇALVES. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 17/11/2026 às 15:30. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ELIZEANE LEITE CARDOSO, 30 anos. Filiação: VANDERLEY MARTINS CARDOSO e ROSELAINE FERREIRA LEITE CARDOSO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 17/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
RAFAEL CORDEIRO DA SILVA, 43 anos. Filiação: ANTONIO XAVIER DA SILVA e LUCINEIA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 17/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
GILSEMAR JOY DE SOUZA DOS ANJOS, 35 anos. Filiação: GILMAR ANTONIO DOS ANJOS e IZABEL DE SOUZA E SILVA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 17/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 16/11/2026.
CIRENO OMIR BHER, 72 anos. Filiação: JOSE BHER e ANA MARIA CARDOSO BHER. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA, 17/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
MATILDE DE LOURDES WENZEL MACHADO, 74 anos. Filiação: CARLOS ERNESTO WENZEL e ZEFERINA DOS SANTOS WENZEL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 17/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
OSVALDO DA SILVA, 87 anos. Filiação: JOSE FRANCISCO DA SILVA e MARIA INES DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO VERTICAL, 17/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ANTONIO ANTUNES BORBA, 74 anos. Filiação: FRANCISCO FERREIRA BORBA e MARIA ANTUNES DE CAMARGO. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 17/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
LUIZ CARLOS RODIS FILHO, 50 anos. Filiação: LUIZA CARLOS RODIS e ALICE RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: PEDRO FUSS, 17/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.
IRACEMA DIAS DA MOTA, 72 anos. Filiação: ANTONIO GONÇALVES DIAS e MARGARIDA ANTONINHA GONÇALVES DIAS. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 17/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.