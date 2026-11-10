Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta terça-feira, 10/11/2026

CELIA REGINA CHAVES DOS SANTOS, 63 anos. Filiação: NÃO DECLARADO e MARIA DE LIMA CHAVES. Sepultamento: PEDRO FUSS, 10/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 09/11/2026.
OLIVEIRA LUCIANO DA COSTA, 84 anos. Filiação: JOÃO FERREIRA DA COSTA e ANA CLAUDINA DA COSTA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 10/11/2026 às 15:30. Data do Falecimento: 09/11/2026.
EDVALDO RIBEIRO, 63 anos. Filiação: CALIXTO MANOEL RIBEIRO e ROSA DO CARMO RIBEIRO. Sepultamento: CREMATORIO JARDIM DA SAUDADE, 10/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 09/11/2026.
RICARDO AUGUSTO MOTA, 48 anos. Filiação: NATANAEL FLORENCIO MOTA e DINACIR TERESINHA MOTA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 10/11/2026 às 10:30. Data do Falecimento: 09/11/2026.
GUILHERME TOME DE FREITAS, 69 anos. Filiação: ANTONIO TOME DE FREITAS e ANICE PINTO DE FREITAS. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 10/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 09/11/2026.
ADAO DE AZEVEDO FILHO, 65 anos. Filiação: ADAO DE AZEVEDO VELHO e LONI HARPS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 10/11/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 09/11/2026.
CARLOS ALBERTO SILVEIRA, 64 anos. Filiação: AMERICO SILVEIRA e EDOVILDA DE LOURDES SILVEIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 09/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 09/11/2026.