Luto

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta terça-feira, 03/11/2026

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 03/11/26 07h03
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

ANTONIO LEAL DE GODOI, 74 anos. Filiação: SEBASTIAO EMILIO DE GODOI e MARIA LINA LEAL. Sepultamento: PEDRO FUSS, 03/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

WILSON OLIVIO MORMELLO, 84 anos. Filiação: ESTEFANO MORMELLO e MERCEDES MORMELLO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 03/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

IRINEU JOSE DA SILVA RODRIGUES, 57 anos. Filiação: JOSE RODRIGUES e JOANITA TEIXEIRA DA SILVA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 03/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

JOSE AUGUSTO RIBEIRO, 84 anos. Filiação: MANOEL AUGUSTO RIBEIRO e MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 03/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

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