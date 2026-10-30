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Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira (30)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 30/10/26 07h39
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

LEO VINNICIUS LOPEZ DE JESUS, 26 anos. Filiação: RONALDO MIGUEL DE JESUS e MARIUZA LOPEZ PEGO DE JESUS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 30/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira (30)

EDGAR STEIN, 78 anos. Filiação: JOAO SILVESTRE STEIN e IDA BUSSE STEIN. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 30/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

SUZANA JUSTI, 55 anos. Filiação: RINEU HUSTI e ANGELA SANDRI JUSTI. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 29/10/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira (30)

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