LEO VINNICIUS LOPEZ DE JESUS, 26 anos. Filiação: RONALDO MIGUEL DE JESUS e MARIUZA LOPEZ PEGO DE JESUS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 30/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira (30)
EDGAR STEIN, 78 anos. Filiação: JOAO SILVESTRE STEIN e IDA BUSSE STEIN. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 30/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
SUZANA JUSTI, 55 anos. Filiação: RINEU HUSTI e ANGELA SANDRI JUSTI. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 29/10/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira (30)