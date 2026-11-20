Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira (20)
ALZIRA CLEMENTE COSTA, 80 anos. Filiação: MANOEL CLEMENTE DE LIMA e OTILIA RITA DE LIMA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 21/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
YURI HENRIQUE TEIXEIRA GONÇALVES, 18 anos. Filiação: MARLOS HENRIQUE CADENA GONÇALVES e DEBORA REGINA TEIXEIRA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 20/11/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ISABEL MARIA DE PONTES GRANDI, 69 anos. Filiação: ISRAEL FERREIRA DE PONTES e CATARINA MARIA DE PONTES. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 20/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ELIANE DO ROCIO RODRIGUES NASCIMENTO, 63 anos. Filiação: JOAO MARIA RODRIGUES e ROSEMARI WALGER RODRIGUES. Sepultamento: PEDRO FUSS, 20/11/2026 às 10:30. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARCIO DIRLEY DOS SANTOS, 49 anos. Filiação: DOMINGOS SOARES DOS SANTOS e IRAIDES VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: PEDRO FUSS, 20/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
NAPOLEAO GUEDES NETO, 51 anos. Filiação: JOEL GUEDES e JORLINDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 20/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
FABIANA DELFES GOULART MACHADO, 44 anos. Filiação: CLESIO GOULART MACHADO e MARIA GENI DELFES GOULART MACHADO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 20/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira (20)
LUCINA FERREIRA DA SILVA, 82 anos. Filiação: AUGUSTO ROCHA VIANA e SALVIANA FERREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 20/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
GILDETE MARIA DOS SANTOS DE AZEVEDO, 71 anos. Filiação: JOSE DOS SANTOS e JOSEFA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO VERTICAL, 20/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ERICK FELIPE HALAMA, 35 anos. Filiação: JOSE AMAURI HALAMA e ROSELI APARECIDA PEREIRA HALAMA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 20/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARIA DA GRAÇA SANTOS, 75 anos. Filiação: JOSE VALDOMIRO DO ROSARIO e MARIA DA GLORIA ROSARIO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL TABATINGA, 20/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 19/11/2026.
NOEMIA DE OLIVEIRA PARAIZO, 91 anos. Filiação: BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 20/11/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 19/11/2026.
VILSON ALVES RAMOS, 65 anos. Filiação: PEDRO EZEQUIEL RAMOS e ANTONIA ALVES RAMOS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 20/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
CACILIA MARTINS DA CRUZ SANTOS, 87 anos. Filiação: JOSÉ MARTINS DA CRUZ e OLIMPIA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 20/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
FELICIA FERREIRA FRANCO, 86 anos. Filiação: MANOEL FERREIRA e MARIA CATARINA FERREIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 19/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 19/11/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira (20)