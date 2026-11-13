Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira, 13/11/2026

MARIA APARECIDA BUENO PEREIRA, 59 anos. Filiação: JUVENAL PEREIRA e BENEDITA DE GOUVEA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 14/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ADRIANA FERRREIRA, 53 anos. Filiação: JOÃO MARIA FERREIRA e LEONILDA AGOSTINHO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BORDA DO CAMPO, 13/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.
RODES MARIA OKAMURA, 60 anos. Filiação: WALDIR DE LORENZI e OLINDA ROSSO LORENZI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 13/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 12/11/2026.
DANIEL ARAUJO DE SOUZA, 87 anos. Filiação: PEDRO SILVESTRE E SOUZA e CELINA TEIXEIRA DE ARAUJO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 13/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ELINAR EUGENIO, 52 anos. Filiação: JOÃO EUGENIO e FRANCISCA MARIA DE JESUS EUGENIO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 13/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.
IZALTINO FERREIRA GONÇALVES, 79 anos. Filiação: SERILIA GONÇALVES. Sepultamento: PEDRO FUSS, 13/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.
AGUINALDO NEPOMUENO CARDOSO, 56 anos. Filiação: OSWALDO NEPOMUECENO e PEDRINHA CARVALHO CARDOSO. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 13/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.
JOÃO MARIA DA SILVEIRA, 73 anos. Filiação: JOSE ARISTIDE DA SILVEIRA e ANA RIBEIRO A SILVEIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 13/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.
NELSON FERREIRA SANTOS, 91 anos. Filiação: DURVALINO FERREIRA SANTOS e FRANCISCA FERREIRA SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE I, 13/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.