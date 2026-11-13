Luto

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira, 13/11/2026

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 13/11/26 07h16
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

MARIA APARECIDA BUENO PEREIRA, 59 anos. Filiação: JUVENAL PEREIRA e BENEDITA DE GOUVEA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 14/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

ADRIANA FERRREIRA, 53 anos. Filiação: JOÃO MARIA FERREIRA e LEONILDA AGOSTINHO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BORDA DO CAMPO, 13/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

RODES MARIA OKAMURA, 60 anos. Filiação: WALDIR DE LORENZI e OLINDA ROSSO LORENZI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 13/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 12/11/2026.

DANIEL ARAUJO DE SOUZA, 87 anos. Filiação: PEDRO SILVESTRE E SOUZA e CELINA TEIXEIRA DE ARAUJO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 13/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 12/11/2026.

ELINAR EUGENIO, 52 anos. Filiação: JOÃO EUGENIO e FRANCISCA MARIA DE JESUS EUGENIO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 13/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

IZALTINO FERREIRA GONÇALVES, 79 anos. Filiação: SERILIA GONÇALVES. Sepultamento: PEDRO FUSS, 13/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

AGUINALDO NEPOMUENO CARDOSO, 56 anos. Filiação: OSWALDO NEPOMUECENO e PEDRINHA CARVALHO CARDOSO. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 13/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

JOÃO MARIA DA SILVEIRA, 73 anos. Filiação: JOSE ARISTIDE DA SILVEIRA e ANA RIBEIRO A SILVEIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 13/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

NELSON FERREIRA SANTOS, 91 anos. Filiação: DURVALINO FERREIRA SANTOS e FRANCISCA FERREIRA SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE I, 13/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

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