Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta sexta-feira, 06/11/2026

PEDRO SHITOSHI SEKIKAWA, 72 anos. Filiação: DASAKO KIMURA SEKIKAWA e YOSHIJI SEKIKAWA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 07/11/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 06/11/2026.
DORACY DE ANDRADE, 92 anos. Filiação: JOAQUIM ANTUNES DE ANDRADE e JOAQUINA LOURENSA DE FRANÇA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 06/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ANTONIO PEREIRA, 63 anos. Filiação: ANTENOR PEREIRA e MARIA TELES. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA (C.G.DO SUL), 06/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.
JOÃO PASTURINO PEREIRA DA SILVA, 73 anos. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e LEANDRINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 06/11/2026 às 10:40. Data do Falecimento: 05/11/2026.
SERGIO OSMAIR DA ROCHA, 52 anos. Filiação: JOSE OSNI DA ROCHA e IZALINA PISSAIA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL CACHOEIRA, 06/11/2026 às 14:30. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ROSELEY DE PAULA, 60 anos. Filiação: REINALDO JOSE DE PAULA e GUILHERMINA ALVES DE PAULA. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 06/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.
IRONI TRACZIKOSKI DE OLIVEIRA, 69 anos. Filiação: CECILIA TRACZIKOSKI. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 06/11/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 05/11/2026.
EDSON LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS, 63 anos. Filiação: JOÃO MARIA RIBEIRO DOS SANTOS e RUTH MARIA PEDROSO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 06/11/2026 às 11:20. Data do Falecimento: 05/11/2026.
MANOEL LIMA, 80 anos. Filiação: JOSÉ LIMA e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 06/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.
SANDRA MARA ZANARDI DA SILVA, 43 anos. Filiação: GETULIO ZANARDI e NEUZA NUNES DE OLIVIERA ZANARDI. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 06/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.
MARCOS GOMES CARDOSO, 53 anos. Filiação: LOURIVAL CARDOSO e ILDA GOMES CARDOSO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 06/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.