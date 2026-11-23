Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta segunda-feira (23)
MARLENE DO ROCIO SCARANTE DE PAULA, 68 anos. Filiação: MAURICIO SCARANTE e ROSA SCARANTE. Sepultamento: PEDRO FUSS, 23/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
BASILIO NOVAK, 101 anos. Filiação: THOMAZ NOVAK e EUDOCIA NOVAK. Sepultamento: PEDRO FUSS, 23/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES RIBEIRO, 72 anos. Filiação: WALDIVINO RODRIGUES ROSA e ETELVINA PIMENTEL. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 23/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta segunda-feira (23)
MARIA DA LUZ CAMARGO MILAO, 81 anos. Filiação: LEOPOLDO FERNANDES CAMARGO e PAULINA FERREIRA CAMARGO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 23/11/2026 às 10:30. Data do Falecimento: 22/11/2026.
EZILDA CATARINA SISNANDES DE LIMA, 87 anos. Filiação: EMILIO SISNANDES e FLORISBELA DE FREITAS SISNANDES. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 22/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 22/11/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta segunda-feira (23)