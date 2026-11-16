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Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta segunda-feira, 16/11/2026

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 16/11/26 07h07
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

DAURA ALVES DA SILVA, 86 anos. Filiação: PAULO ALVES DOS SANTOS e ESMERALDA VIEIRA DE GODOI. Sepultamento: PEDRO FUSS, 16/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

ROSA DE LIMA DOS SANTOS, 80 anos. Filiação: PAULO NEVES e MARGARIDA ANA DE MENDONÇA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 16/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

IVONE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA, 62 anos. Filiação: ANTONIO ELOI DA SILVA e SUZANA FABIANO DE ALMEIDA. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 15/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 15/11/2026.

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