Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta segunda-feira, 16/11/2026

DAURA ALVES DA SILVA, 86 anos. Filiação: PAULO ALVES DOS SANTOS e ESMERALDA VIEIRA DE GODOI. Sepultamento: PEDRO FUSS, 16/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ROSA DE LIMA DOS SANTOS, 80 anos. Filiação: PAULO NEVES e MARGARIDA ANA DE MENDONÇA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 16/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.
IVONE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA, 62 anos. Filiação: ANTONIO ELOI DA SILVA e SUZANA FABIANO DE ALMEIDA. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 15/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 15/11/2026.