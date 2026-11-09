Luto

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta segunda-feira, 09/11/2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 09/11/26 07h10
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

VALDIR CARDOZO DA SILVA, 75 anos. Filiação: MANOEL MIGUEL DA SILVA e DEISES CARDOZO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 09/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

ADRIANA PERPETUO DE CARVALHO, 55 anos. Filiação: SADI AMRIANTE DE CARVALHO e HILDA ANDRETA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA, 09/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

FRANZ BEDENIK, 96 anos. Filiação: ANTON BEDENIK e MARIA BEDENIK. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 09/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

NORGES CORALES QUIALA, 57 anos. Filiação: FRANCISCO PASTOR CORALES e ROSA ANGEL QUIALA. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 09/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

ALGIR GONÇALVES, 74 anos. Filiação: IRIO RODOLFO GONÇALVES e ANA FAGUNDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 09/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

ETELVINA DE BASTOS ALVES, 91 anos. Filiação: VERGILIO DE BASTOS ALVES e ECOLASTICA DE BASTOS ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA, 09/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

AMANDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, 22 anos. Filiação: OSMAR BORGES DOS SANTOS e MARIA OLINDA DO NASCIMENTO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 09/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

ROSALINA DE BASTOS RAMOS, 75 anos. Filiação: JOAQUIM ALVES DE BASTOS e NATALIA DOS SANTOS BASTOS. Sepultamento: PEDRO FUSS, 09/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

CLOVIS ANTUNES, 27 anos. Filiação: OSNIR ANTUNES e MARIA APARECIDA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

OLGA DORAKIEWICZ CHALAMAI, 80 anos. Filiação: MIECELAU DORAKIEWICZ e JOSEFA MARCHESKI. Sepultamento: PEDRO FUSS, 08/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 08/11/2026.

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