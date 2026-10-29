Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quinta-feira (29)
NEIDY DOS SANTOS, 70 anos. Filiação: PEDRO MANOEL DOS SANTOS e VALTIRIA ROSS DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO VATICANO, 29/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ADEILDA APARECIDA DOS SANTOS ZUBEK, 54 anos. Filiação: JOSE GABRIEL DOS SANTOS e TERESINHA DOS SANTOS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 29/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ELZINHA FERREIRA, 87 anos. Filiação: MANOEL PEREIRA DE RAMOS e LAUDELINA MARIA DE JESUS RAMOS. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS), 29/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ANDALECIO ALVES DE MOURA, 83 anos. Filiação: ANTONIO ALVES DE MOURA e TEREZA ALVES GALVIN. Sepultamento: CEMITÉRIO COMUNITÁRIO DA FAXINA, 29/10/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 28/10/2026.
JOSÉ FAUSTO ARAUJO, 83 anos. Filiação: FELICIA FAUSTA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL RIO DE UNA, 29/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quinta-feira (29)