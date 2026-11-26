Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quinta-feira, 26/11/2026
IZIDIO SANTANA DA CRUZ, 94 anos. Filiação: JOAQUIM SANTANA DA CRUZ e ROZA POSSOBEN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 26/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.
MARILU APARECIDA CASTANHA, 62 anos. Filiação: NÃO DECLARADO e ANA CASTANHA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 26/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARLENE GONÇALVES DA SILVA, 84 anos. Filiação: ANTONIA SILVERIA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 26/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ALZIRIA GUALDESSI, 91 anos. Filiação: JOÃO BRAZ FERNANDES e FELICIA FERNANDES. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 26/11/2026 às 10:30. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ELICEA KUCHLA JAWORSKI, 70 anos. Filiação: DEMETRIO ALVES KUCHLA e EUGENIA ALVES KUCHLA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 26/11/2026 às 14:30. Data do Falecimento: 25/11/2026.