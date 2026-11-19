AMILTON EMILIO CANESTRARO, 85 anos. Filiação: RICARDO CANESTRARO e MINERVINA HENEMANN CANESTRARO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 20/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
JOSE HEITOR LEONOR, 58 anos. Filiação: ADAO JOSE LEONOR e LEONILDA ROSA TEIXEIRA LEONOR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 19/11/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
NOEL MARQUARDT PEREIRA, 68 anos. Filiação: JOÃO MARIA WALENDORFF PEREIRA e ORFELINA MARQUARDT PEREIRA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 19/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 18/11/2026.
VALDEVINO JOSÉ DE FREITAS, 55 anos. Filiação: JOÃO DE FREITAS e MARIA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 19/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
FATIMA CAITANO DE SOUZA, 64 anos. Filiação: ALNACIO DE SOUZA e ONDINA CAITANO DA SILVA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 19/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
OILSO ANTONIO TILLER DE FARIA, 74 anos. Filiação: ANTONIO ALVES DE FARIAS e DIRCE TILLER DE FARIA. Sepultamento: SANTO EXPEDITO – CAMPO LARGO, 19/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LAUDELINA DA SILVA, 90 anos. Filiação: ANTONIO VENTURA DA SILVA e ANTONIA DA CONCEIÇÃO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 19/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 18/11/2026.
WITALINO NIEPSUY, 81 anos. Filiação: JOSE NIEPSUY e SOFIA NIEPSUY. Sepultamento: PEDRO FUSS, 19/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
DALVA REGINA GODTFRIDT, 67 anos. Filiação: DIJANIR LEPINSKI e SOFIA RONKOWSKI LEPINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 19/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ENEDINA DE PAULA, 94 anos. Filiação: CLAUDINA MARIA DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 18/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 18/11/2026.