Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quinta-feira, 12/11/2026

JOSE LUIZ MACHADO, 65 anos. Filiação: LUIZ ALVEZ MACHADO e AURIA MACHADO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 12/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MARIA DO CARMO DE LIMA, 68 anos. Filiação: PEDRO ANGELO DA SILVA e IVA MARIA DA SILVA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 12/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MAÇAO ITOU, 71 anos. Filiação: ITOU MAÇARRORO e SUMAKO ISHIKAWA ITOH. Sepultamento: PEDRO FUSS, 12/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ANACLETA PEREIRA, 97 anos. Filiação: JOÃO SANTOS e IDALINA LOURENÇO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 12/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JOAO RENATO HIRECZANIUK, 62 anos. Filiação: CARMELINA CALLEGARO HRECZANIUK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 12/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
DIOGO MACEDO MOREIRA, 45 anos. Filiação: WILSON JOSE MOREIRA e ELIANI MACEDO MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 12/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
EVARISTO UCZAI, 74 anos. Filiação: ESTANISLAU UCZAI e FRANCISCA UCZAI. Sepultamento: PEDRO FUSS, 12/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
NEIDE SOARES LEONOR, 80 anos. Filiação: ALCIDES JOSE SOARES e ANTONIA PURCINA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 12/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JUSTINO ZACLICLEVSKY, 78 anos. Filiação: ALBERTO ZACLICLEVSKY e MARIA ZACLICLEVSKY. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 12/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JOANA BOM FIM DE SOUZA, 77 anos. Filiação: MANOEL ANTONIO BOM FIM e ENEDINA PEREIRA BOM FIM. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAQUARA PR, 12/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.