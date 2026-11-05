Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quinta-feira, 05/11/2026

LAURA LUZIA GONÇALVES CARNEIRO DOS SANTOS, 53 anos. Filiação: MILTON GONÇALVES CARNEIRO e LAURA PEDROSO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 05/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 04/11/2026.
LUIZ CARLOS ROBERTO, 73 anos. Filiação: JOSE AUGUSTO ROBERTO e LAZARA DA CONCEIÇAO ROBERTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 05/11/2026 às 14:40. Data do Falecimento: 04/11/2026.
EDENOLIA NASCIMENTO SILVA, 63 anos. Filiação: ELIAS MARTINS DO NASCIMENTO e AZELINDA ROSA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 05/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
FABIOLA DOS SANTOS MACHADO, 43 anos. Filiação: ELIZEU CORDEIRO DOS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 05/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
APARECIDA GARCIA PINHEIRO, 57 anos. Filiação: JOÃO PINHEIRO e ANGELINA GARCIA PINHEIRO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 05/11/2026 às 15:20. Data do Falecimento: 04/11/2026.
IRACY ALVES DE MORAES, 87 anos. Filiação: FRANCISCO ALVES NEGRÃO e NATALINA NUNES NOGUEIRA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 05/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
EMMA JANESCHITZ GOMES, 78 anos. Filiação: HERMANN JANESCHITZ e GERTRUD MARGARETE JANESCHITZ. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 05/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.