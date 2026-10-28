Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quarta-feira, (28)
ANTONIA GONDRO, 69 anos. Filiação: JOAO GONDRO e OTILIA HALAMA GONDRO. Sepultamento: COLONIA ZACARIAS, 28/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ROSARIA AMORIM ANTUNES, 84 anos. Filiação: ANTONIO SEBASTIAO DE AMORIM e AGRAIS MARIA DE AMORIM. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 28/10/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 27/10/2026.
MERY PALOMA MEDEIROS DA SILVA, 64 anos. Filiação: NIVALDO DA SILVA MEDEIROS e ASSUNTA MANTOVANI MEDEIROS. Sepultamento: CEMITÉRIO VERTICAL, 28/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
GENTIL LEITE RODRIGUES, 75 anos. Filiação: CORNELIO LEITE RODRIGUES e IZABEL RODRIGUES. Sepultamento: PEDRO FUSS, 28/10/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 27/10/2026.
CLAUDEMIR DOS SANTOS, 51 anos. Filiação: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS e MARIA INEZIA DOS SANTOS. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 28/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ANTONIO PIANARO, 93 anos. Filiação: BERNARDO JOAO PIANARO e PETRONILIA ZOTTO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 28/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quarta-feira, (28)