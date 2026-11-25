TEREZINHA GONÇALVES COQUEIRO, 88 anos. Filiação: JOAO GONÇALVES DA ROCHA e FRANCISCA GONÇALVES DA ROCHA. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 25/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 24/11/2026.
PRISCILA PEREIRA LEMES, 38 anos. Filiação: JOAO LUIS LEMES FILHO e ELZIRA PEREIRA LEMES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
JULIETA FERREIRA PINTO, 62 anos. Filiação: ABILIO ALVES FERREIRA e MARIA JOANA PAULINO. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
DANIEL WEIBER SILVA, 55 anos. Filiação: JOAO SILVA e ERCILIA WEIBER SILVA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 25/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MONICA TEREZINHA DA COSTA LUDVICH, 54 anos. Filiação: VANDERLEI LUDVICH e ROSIMARI DA COSTA LUDVICH. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 25/11/2026 às 11:20. Data do Falecimento: 24/11/2026.
BRAULINA DO ROSARIO MOTANARINE, 79 anos. Filiação: ALIPIO FERREIRA DO ROSARIO e ORLANDINA RODRIGUES DO ROSARIO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 25/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
DIEGO LEANDRO CAMARGO DA SILVA, 39 anos. Filiação: FERNANDO SANTOS DA SILVA e MAIONARA DE JESUS CAMARGO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 25/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
LUIZ ANTONIO JUZVIM, 64 anos. Filiação: ESTANISLAU JUZVIM e LUZIA BUENO. Sepultamento: AGUA VERDE, 24/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.