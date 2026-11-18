MATILDE LUZ TRUBER, 75 anos. Filiação: ADOLFO PORTELA DA LUZ e MARIA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SAPOPEMA, 19/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOSÉ ANJO DA SILVA, 70 anos. Filiação: ALFREDO ANJO DA SILVA e LIDINAVA TELES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 18/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOÃO MARIA DE CARVALHO, 79 anos. Filiação: ALCIDES CARVALHO e MERCEDES DE BONFIM CARVALHO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 18/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
NAIR DE MOURA MORESCO, 79 anos. Filiação: JOÃO DE MOURA e PETRONILLA MARIA CANCI DE MOURA. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 18/11/2026 às 11:20. Data do Falecimento: 17/11/2026.
DIVANIRA RIBEIRO SANTOS, 65 anos. Filiação: ALTAIR RIBEIRO DOS SANTOS e CLEMENTINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 18/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS, 90 anos. Filiação: JOSE NUNES PEREIRA e JOSEFA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 18/11/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 17/11/2026.
GERACINDA DA LUZ, 80 anos. Filiação: DORALINDA ANGELICA DA LUZ. Sepultamento: PEDRO FUSS, 18/11/2026 às 10:30. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ALAIDE RIBEIRO, 79 anos. Filiação: JOAO RIBEIRO e PALMIRA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATORIO JARDIM DA SAUDADE, 18/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
AURELIANA GONÇALVES DA SILVA, 97 anos. Filiação: FLORIANO CLARO DA SILVA e FRANCISCA ELEUTHERIO DA LUZ. Sepultamento: CAMINHO DO CÉU, 18/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
NEUZA CAMPOS JORGE NEVES, 57 anos. Filiação: FRANCISCO JOSE JORGE e AUGUSTINHA CAMPOS JORGE. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 18/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
GILMAR DE OLIVEIRA, 53 anos. Filiação: JOAO JOSE DE OLIVEIRA e HERMINDA TELES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 18/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA DE JESUS RIBEIRO, 68 anos. Filiação: FRANCIOSCO JESUS NETO e ANA RODRIGUES DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 18/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
TEREZA KRAMA CARVALHO, 82 anos. Filiação: PEDRO KRAMA SOBRINHO e VERONICA JAREK. Sepultamento: CAMPESTRE DA FAXINA, 18/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ADELINA SOUZA GOMES, 97 anos. Filiação: JOAO LOBO e MATILDE MARIA SOUZA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 18/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.