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Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quarta-feira (11)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 11/11/26 10h33
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quarta-feira (11)

INACIO FONSACA, 73 anos. Filiação: ADOLPHO FONSACA e TEREZA GRYBOSI FONSACA. Sepultamento: COLONIA MURICY, 12/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.

ZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA DO VALLE, 70 anos. Filiação: HILARINO DE OLIVEIRA e MARIA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 11/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.

MARIA LUCIA MIAN, 70 anos. Filiação: DANIEL MIAN e MARIA DE PAULA LIAN. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 11/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 10/11/2026.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quarta-feira (11)

ITACIR LEAL DOS SANTOS, 56 anos. Filiação: DEONISIO LEAL DOS SANTOS e MARIA DA GLORIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 11/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.

VALDEMIRO MAX, 84 anos. Filiação: JOSE ENGELBERTO MAX e OTILIA MAX. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 11/11/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 10/11/2026.

DEYANIRA DEL VALLE MARTINEZ DE CORTEZ, 62 anos. Filiação: GILBERTO MARTINEZ e NIEVES ARAYA DE MARTINEZ. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 11/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.

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