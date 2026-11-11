Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quarta-feira (11)
INACIO FONSACA, 73 anos. Filiação: ADOLPHO FONSACA e TEREZA GRYBOSI FONSACA. Sepultamento: COLONIA MURICY, 12/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA DO VALLE, 70 anos. Filiação: HILARINO DE OLIVEIRA e MARIA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 11/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARIA LUCIA MIAN, 70 anos. Filiação: DANIEL MIAN e MARIA DE PAULA LIAN. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 11/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 10/11/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quarta-feira (11)
ITACIR LEAL DOS SANTOS, 56 anos. Filiação: DEONISIO LEAL DOS SANTOS e MARIA DA GLORIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL CONTENDA, 11/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
VALDEMIRO MAX, 84 anos. Filiação: JOSE ENGELBERTO MAX e OTILIA MAX. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 11/11/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 10/11/2026.
DEYANIRA DEL VALLE MARTINEZ DE CORTEZ, 62 anos. Filiação: GILBERTO MARTINEZ e NIEVES ARAYA DE MARTINEZ. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 11/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.