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Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta quarta-feira, 04/11/2026

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 04/11/26 07h26
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA, 64 anos. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e OTILIA BONFIM DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 04/11/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 03/11/2026.

GILSON BORA FERREIRA, 60 anos. Filiação: HEITOR BORA FERREIRA e ALDAMIR FERREIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 04/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.

ALBARI MANOEL DOS SANTOS, 63 anos. Filiação: SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS e CATARINA LEAL DE SOUZA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 04/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.

NEILTON NERES GUIMARAES, 59 anos. Filiação: LEONIDIO FERREIRA GUIMARAES e JULIANA NERES GUIMARAES. Sepultamento: TIJUCAS DO SUL, 04/11/2026 às 15:30. Data do Falecimento: 03/11/2026.

JOAO ALVINO DA SILVA, 74 anos. Filiação: JOSE ALVINO DA SILVA e MANOELA JOSEFA DE JESUS. Sepultamento: PEDRO FUSS, 04/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 03/11/2026.

CARMELINA DE OLIVEIRA, 82 anos. Filiação: ANTONIO CARDEAL DOS SANTOS e CLEMENTINA MARTNS. Sepultamento: PEDRO FUSS, 04/11/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 03/11/2026.

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