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Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado (31/10)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 31/10/26 09h19
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Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado (31/10)

CLAUDIA BEGHINI RODRIGUES ABREU, 61 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 31/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.

LUCIO LUIS JOVEDY, 73 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 31/10/2026.

MARIA NELCI DE ARAUJO, 98 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 31/10/2026.

ANTONIO CLAUDEMIR LISSE, 75 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 31/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 78 anos. Sepultamento: ROLANDIA-PR. Data do Falecimento: 30/10/2026.

CLAUDENIR SATURNINO MEIRA, 69 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 30/10/2026.

EUCLIDES PIEROBON, 80 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 31/10/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

ISAO NAKAMURA, 77 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 31/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

LUIZ MAURO ANDRADE ALVES, 25 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 30/10/2026.

MARCIO JOSE MACHADO, 50 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 31/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

MARIA CELINA DUARTE, 66 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 30/10/2026.

MARIO KANHITI MIYASAKI, 76 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 31/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

MARISA BITENCOURT BONOCIELLI, 87 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 31/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado (31/10)

OLEGARIO VANSAN, 85 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 31/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

RITA DE CASSIA SILVA CALHEIROS, 58 anos. Sepultamento: CAMBE-PR. Data do Falecimento: 30/10/2026.

SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS, 64 anos. Data do Falecimento: 30/10/2026.

SILVIO CORREA DA ROZA, 77 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 31/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

TADASHI IKEDA, 86 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 31/10/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

TERESA CRISTINA SANDOVAL DANTAS, 75 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 31/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

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