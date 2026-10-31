Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado (31/10)
CLAUDIA BEGHINI RODRIGUES ABREU, 61 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 31/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
LUCIO LUIS JOVEDY, 73 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MARIA NELCI DE ARAUJO, 98 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ANTONIO CLAUDEMIR LISSE, 75 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 31/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 78 anos. Sepultamento: ROLANDIA-PR. Data do Falecimento: 30/10/2026.
CLAUDENIR SATURNINO MEIRA, 69 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 30/10/2026.
EUCLIDES PIEROBON, 80 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 31/10/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
ISAO NAKAMURA, 77 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 31/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
LUIZ MAURO ANDRADE ALVES, 25 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 30/10/2026.
MARCIO JOSE MACHADO, 50 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 31/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
MARIA CELINA DUARTE, 66 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 30/10/2026.
MARIO KANHITI MIYASAKI, 76 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 31/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
MARISA BITENCOURT BONOCIELLI, 87 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 31/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado (31/10)
OLEGARIO VANSAN, 85 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 31/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
RITA DE CASSIA SILVA CALHEIROS, 58 anos. Sepultamento: CAMBE-PR. Data do Falecimento: 30/10/2026.
SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS, 64 anos. Data do Falecimento: 30/10/2026.
SILVIO CORREA DA ROZA, 77 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 31/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
TADASHI IKEDA, 86 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 31/10/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
TERESA CRISTINA SANDOVAL DANTAS, 75 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 31/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.