SERGIO TREVISAN BUENO, 77 anos. Sepultamento: JACAREZINHO-PR. Data do Falecimento: 28/11/2026.
TEREZA DEMARCHI, 78 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 28/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
DENIL DO NASCIMENTO LAGAREIRO, 50 anos. Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE, 28/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ELMO CORDEIRO DE JESUS, 63 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ELSA GONÇALVES DA SILVA, 68 anos. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ISABEL CRISTINA GARCIA, 54 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
LINDA APARECIDA ZUNTO, 81 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 28/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MARIA DA LUZ DE ANDRADE ROSA, 75 anos. Sepultamento: JACAREZINHO-PR. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MARIA PERCILIA DE ASSIS POWIDAYKO, 89 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 27/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MARLI DO ROSARIO OLIVEIRA, 63 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 28/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MAURO RODRIGUES, 81 anos. Data do Falecimento: 27/11/2026.
VANDERLI CHAVES JORGE, 55 anos. Sepultamento: FIGUEIRA-PR. Data do Falecimento: 27/11/2026.