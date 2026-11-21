TERESA AMADEU GARDENAL, 86 anos. Sepultamento: HEIMTAL, 21/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
AILTON ALVES DA SILVA, 57 anos. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ALESSANDRO FRANCISCO DE JESUS, 38 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 21/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, 54 anos. Data do Falecimento: 20/11/2026.
APARECIDO ALVES DA SILVA, 58 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 21/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
CLEIDE APARECIDA PERES, 71 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 21/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
GERSON RODRIGUES DA SILVA, 81 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 20/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JOAO MARIA RODRIGUES, 69 anos. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, 87 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 21/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JOSE DOMINGOS DE MORAES, 58 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 21/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JULIO CONTI, 74 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 21/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARIA DE LOURDES FURLAN ZANOTI, 80 anos. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARIA JOSE TELLES DE CARVALHO BONILHA, 86 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MAURO PEREIRA, 82 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 21/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
PEDRINA DAS GRAÇAS VELOSO DE AZEVEDO, 57 anos. Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA, 21/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
SEBASTIAO INACIO COSER, 81 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 21/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ZELITA PETRONILIA DA SILVA, 89 anos. Data do Falecimento: 20/11/2026.