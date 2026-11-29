Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo (29)
AGNALDO DAMIAO CRUZ, 57 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 29/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 29/11/2026.
GLORIA DE FREITAS DUARTE, 83 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS. Data do Falecimento: 29/11/2026.
ILCE MARIA GREGORIO, 47 anos. Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ, 29/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/11/2026.
ISMAEL CASSEMIRO, 62 anos. Data do Falecimento: 29/11/2026.
JOSE ERNANDES MARIN, 75 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 29/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/11/2026.
KARINA DO CARMO TEIXEIRA, 27 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 29/11/2026.
LUIZ CARLOS ANTUNES, 75 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 29/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/11/2026.
ALONSO FERREIRA DOS SANTOS, 75 anos. Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS-PR. Data do Falecimento: 28/11/2026.
AUREA DOS SANTOS FERREIRA, 81 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 29/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo (29)
CARMEN PINHAS VIZENTIN, 81 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 29/11/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
CIRLENE FACIO ALVES, 57 anos. Data do Falecimento: 28/11/2026.
CORNELIO BEDIN, 77 anos. Sepultamento: JAGUAPITA-PR. Data do Falecimento: 28/11/2026.
EDILEUZA BISPO DA SILVA, 108 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
EITI YAMASHITA, 90 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 28/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
JOSE AUGUSTO DA SILVA, 74 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 29/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
LUIZ CARLOS RICCI, 80 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 29/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
LUIZA ANGELICA BETTI ARIZA, 90 anos. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MACIEL DA SILVA, 57 anos. Sepultamento: MANDAGUARI-PR. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA, 52 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 29/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MARIA DE LOURDES MEDEIROS SILVA, 74 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 29/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MARIO APARECIDO MOREIRA, 55 anos. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ROSANA APARECIDA SCOPARO, 55 anos. Data do Falecimento: 28/11/2026.
SOLANGE GONCALVES SOUSA, 58 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 29/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo (29)