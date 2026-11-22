ANTONIO PISSOLATO, 88 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 22/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
CARLOS GILBERTO WAGNITZ, 68 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE. Data do Falecimento: 21/11/2026.
EMIKO YOSHITANI OKA, 86 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 22/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
GERSON FRANCISCO, 87 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE JATAIZINHO. Data do Falecimento: 21/11/2026.
HISSAO MIURA, 85 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LUIS FELICIO DE OLIVEIRA, 68 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA DILEUZA FROIS, 59 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA OLIVEIRA NETO, 105 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 22/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MILTON MACHADO, 78 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE JOAQUIM TÁVORA. Data do Falecimento: 21/11/2026.
NILCEIA DE LIMA, 51 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE JOAQUIM TÁVORA. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ODETI BRAGANHOLO, 86 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 21/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ROBERTO CORRER, 69 anos. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ROBERTO MARCELINO DUARTE, 81 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ROSUVALDA POLIMENI CASTRO, 93 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 21/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.
WALKIRIA CEZARIO DA SILVA, 55 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 22/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 21/11/2026.