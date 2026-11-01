Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo (1º)
JAIME SANTO DA SILVA, 66 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 01/11/2026.
JAIR GONCALVES PEREIRA, 60 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 01/11/2026.
JOSE FRANCISCO DE SOUZA, 70 anos. Data do Falecimento: 01/11/2026.
VITOR ALVES, 88 anos. Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ, 01/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 01/11/2026.
ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS, 41 anos. Sepultamento: LUPIONOPOLIS-PR, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA, 53 anos. Data do Falecimento: 31/10/2026.
CLAUDEMIR ENO BRASIL, 50 anos. Data do Falecimento: 31/10/2026.
EDIVALDO SILVA ALMEIDA, 82 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 01/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
EUNICE BISCAIA DOS SANTOS, 74 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 01/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
EVALDO DA SILVA PENHA, 87 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 01/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo (1º)
JOSEFA MARIA MENDONÇA, 77 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
KAOANI SOARES BARROS DA SILVA, 37 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 31/10/2026.
LEOPOLODO MENINO DE AZEVEDO, 78 anos. Sepultamento: WENCESLAU BRAZ-PR. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MARIA APARECIDA GAMA SILVA, 57 anos. Sepultamento: FLORESTOPOLIS-PR. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MARIA DE SOUZA DIAS, 93 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 01/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MASAKATU KANDA, 87 anos. Sepultamento: ASSAI, 01/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, 82 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 01/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
VALDEMIR MARCOLA, 72 anos. Sepultamento: CAMBE-PR. Data do Falecimento: 31/10/2026.
WILLIAM PEREIRA GODOY, 68 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 01/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo (1º)