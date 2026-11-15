Luto

Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo (15)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/11/26 08h58
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Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo 15/11/2026

CARMEM DE FARIA BENTO, 74 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 15/11/2026.

CICERA DE OLIVEIRA RAMOS, 62 anos. Sepultamento: 15/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

JOAO LUIS PEDREIRA DE SOUZA, 62 anos. Data do Falecimento: 15/11/2026.

NELSON DOMEZE, 81 anos. Data do Falecimento: 15/11/2026.

SIDINEIA MARIA DE OLIVEIRA, 51 anos. Data do Falecimento: 15/11/2026.

ALLAN KADEC GODOY BEDETTI, 79 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 15/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.

ANTONIO ZANDOMENIGHI, 73 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 14/11/2026.

APARECIDA FERNANDES PESSOA, 81 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 15/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.

CLAUDINEI BATISTA, 65 anos. Sepultamento: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

CLOTILDE DIAS RIBEIRO, 51 anos. Sepultamento: IBAITI-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

DOMITILDES DUTRA DA SILVA, 88 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 14/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.

JORGE GONCALVES, 63 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 15/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.

JOSE FAJARDO URBANO, 70 anos. Data do Falecimento: 14/11/2026.

LENIR WERNECK DA SILVA, 68 anos. Data do Falecimento: 14/11/2026.

MARCIA YURIKO SASAKI, 58 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 14/11/2026 às 22:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.

MARCOS DA SILVA MOREIRA, 36 anos. Sepultamento: TAMARANA-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

ODELCINO TEODORO DOS SANTOS, 79 anos. Sepultamento: IBIPORA-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

ONOFRE CANDIDO MAIA, 85 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 15/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.

OSMAR DOS SANTOS, 59 anos. Sepultamento: ARAPONGAS-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

RAQUEL DA SILVA, 43 anos. Sepultamento: SANTO ANTONIO DO PARAISO-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

ROSIMEIRE MESSIAS DE ASSIS, 44 anos. Data do Falecimento: 14/11/2026.

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