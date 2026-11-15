Falecimentos em Londrina; Obituário deste domingo 15/11/2026
CARMEM DE FARIA BENTO, 74 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 15/11/2026.
CICERA DE OLIVEIRA RAMOS, 62 anos. Sepultamento: 15/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.
JOAO LUIS PEDREIRA DE SOUZA, 62 anos. Data do Falecimento: 15/11/2026.
NELSON DOMEZE, 81 anos. Data do Falecimento: 15/11/2026.
SIDINEIA MARIA DE OLIVEIRA, 51 anos. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ALLAN KADEC GODOY BEDETTI, 79 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 15/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ANTONIO ZANDOMENIGHI, 73 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 14/11/2026.
APARECIDA FERNANDES PESSOA, 81 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 15/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.
CLAUDINEI BATISTA, 65 anos. Sepultamento: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
CLOTILDE DIAS RIBEIRO, 51 anos. Sepultamento: IBAITI-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
DOMITILDES DUTRA DA SILVA, 88 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 14/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.
JORGE GONCALVES, 63 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 15/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.
JOSE FAJARDO URBANO, 70 anos. Data do Falecimento: 14/11/2026.
LENIR WERNECK DA SILVA, 68 anos. Data do Falecimento: 14/11/2026.
MARCIA YURIKO SASAKI, 58 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 14/11/2026 às 22:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.
MARCOS DA SILVA MOREIRA, 36 anos. Sepultamento: TAMARANA-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ODELCINO TEODORO DOS SANTOS, 79 anos. Sepultamento: IBIPORA-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ONOFRE CANDIDO MAIA, 85 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 15/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.
OSMAR DOS SANTOS, 59 anos. Sepultamento: ARAPONGAS-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
RAQUEL DA SILVA, 43 anos. Sepultamento: SANTO ANTONIO DO PARAISO-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ROSIMEIRE MESSIAS DE ASSIS, 44 anos. Data do Falecimento: 14/11/2026.