Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira, 27/10/2026
JOAO BOSCO MOREIRA DA SILVA, 64 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 27/10/2026.
JOSE CELESTINO DE SANTANA, 77 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 27/10/2026.
LUCIANA DO AMARAL DA COSTA, 50 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.
NELSON PAULINO, 73 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.
RENATO BERNARDES DA SILVA, 66 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ALBACIR DE FREITAS, 80 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ALCIDES RODRIGUES, 90 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ANGELA APARECIDA DE SOUZA, 63 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
CICERO FERREIRA LIMA, 64 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 26/10/2026.
DIRCE BERNARDO DA SILVA, 72 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ERMES RAMOS RODRIGUES, 72 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/10/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
HELIO SAITO, 59 anos. Sepultamento: OUTROS, 27/10/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
JOSE ROBERTO DOS SANTOS, 64 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.
LEANDRO JULIANI LAZARI, 52 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 27/10/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira, 27/10/2026
LUCIMERI APARECIDA DO PRADO, 54 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MALVINA RODRIGUES MARTINS, 76 anos. Sepultamento: CREMATORIO ALIANÇA UNIPAX, 26/10/2026 às 20:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA DE OLIVEIRA, 71 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA LEONORA BORGES, 81 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 26/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MICHELLE CURY MURARI, 33 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 27/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
NAIR TEREZINHA PORTMANN BRANDAO, 82 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 26/10/2026.
OLGA CECILIATO MATTIOLI, 78 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.
RITA VICENTINA BERNARDO, 86 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ROSA BALBO ANTONIO, 83 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.
SEVERINO MARCOS DA SILVA, 89 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 27/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ZELIA MARSAO BONVICINI, 78 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.