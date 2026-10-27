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Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira, 27/10/2026

JOAO BOSCO MOREIRA DA SILVA, 64 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 27/10/2026.

JOSE CELESTINO DE SANTANA, 77 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 27/10/2026.

LUCIANA DO AMARAL DA COSTA, 50 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.

NELSON PAULINO, 73 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.

RENATO BERNARDES DA SILVA, 66 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.

ALBACIR DE FREITAS, 80 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.

ALCIDES RODRIGUES, 90 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO. Data do Falecimento: 26/10/2026.

ANGELA APARECIDA DE SOUZA, 63 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

CICERO FERREIRA LIMA, 64 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 26/10/2026.

DIRCE BERNARDO DA SILVA, 72 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.

ERMES RAMOS RODRIGUES, 72 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/10/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

HELIO SAITO, 59 anos. Sepultamento: OUTROS, 27/10/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

JOSE ROBERTO DOS SANTOS, 64 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.

LEANDRO JULIANI LAZARI, 52 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 27/10/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira, 27/10/2026

LUCIMERI APARECIDA DO PRADO, 54 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

MALVINA RODRIGUES MARTINS, 76 anos. Sepultamento: CREMATORIO ALIANÇA UNIPAX, 26/10/2026 às 20:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

MARIA DE OLIVEIRA, 71 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

MARIA LEONORA BORGES, 81 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 26/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

MICHELLE CURY MURARI, 33 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 27/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

NAIR TEREZINHA PORTMANN BRANDAO, 82 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 26/10/2026.

OLGA CECILIATO MATTIOLI, 78 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.

RITA VICENTINA BERNARDO, 86 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.

ROSA BALBO ANTONIO, 83 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.

SEVERINO MARCOS DA SILVA, 89 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 27/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 26/10/2026.

ZELIA MARSAO BONVICINI, 78 anos. Data do Falecimento: 26/10/2026.