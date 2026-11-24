Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira (24)
ALUIZIO EDUARDO DA CRUZ, 82 anos. Sepultamento: ABATIA-PR. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MARIA DE LOURDES CAMARGO, 59 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ZEFERINO ALVES DO PRADO, 76 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ALIRIO GONCALVES TENORIO, 68 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 24/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.
AYAKO NONAKA, 97 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 24/11/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.
ESTELLA DE SOUZA BOLETTI BURQUE RIBEIRO, 1 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 24/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira (24)
JOSE ROBERTO LOPES, 78 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 24/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.
LAERTE MATIAS, 74 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 24/11/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.
LEONOR APARECIDA SINGULANI, 78 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 23/11/2026.
MARCELO DE MELLO CRUZ, 58 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 23/11/2026.
MARIO PELISSARI, 75 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 23/11/2026.
TOMIE HIROZAWA, 93 anos. Sepultamento: ASSAI-PR. Data do Falecimento: 23/11/2026.
VICENTE RIBEIRO DA ROCHA, 93 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 24/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira (24)