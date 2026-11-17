Prefira a Tribuna no Google

Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira (17)

APARECIDA PONSIO MARTINS, 79 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 17/11/2026.

ISAURA LEMES PALMEIRA LOPES, 80 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 17/11/2026.

SEVERINO MASSOLA, 91 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 17/11/2026.

APARECIDA ALVES BUENO, 79 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 17/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

ARMELINDA PEREIRA DO NASCIMENTO, 78 anos. Sepultamento: CEMIT. MUNIC. CRISTO REI, 17/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

DEISE DOS SANTOS, 31 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 17/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

DILMA ROSA BORHER, 82 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 17/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

ESTELITA BATISTA DE OLIVEIRA, 90 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 16/11/2026.

EULALIA MARIA NEVES, 81 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 17/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira (17)

HELENA ZAQUIA PIASENTIM, 85 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 16/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

JOSE PAULETI JUNIOR, 81 anos. Sepultamento: IBIPORA-PR. Data do Falecimento: 16/11/2026.

MARIA APARECIDA FERNANDES, 71 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 16/11/2026.

REGIANO DOS SANTOS, 34 anos. Sepultamento: ABATIA-PR. Data do Falecimento: 16/11/2026.

ROGERIO RODRIGUES PIRES, 66 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 17/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira (17)