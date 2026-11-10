Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira, 10/11/2026

WALDIR RODRIGUES PORTO, 87 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 10/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
CELINA THEODORO DELFINO TEODORO, 69 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO. Data do Falecimento: 09/11/2026.
GIZELIA CORREA SANTOS, 72 anos. Data do Falecimento: 09/11/2026.
JAQUELINE FERNANDES ROCHA, 42 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 10/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 09/11/2026.
JOSE CARLOS FONSECA DE PAULA JUNIOR, 36 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 10/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARIA PEDRO PAGAN, 94 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 10/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MICHEL HUMBERTO DOS SANTOS, 47 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 10/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 09/11/2026.
TERESINHA FISCHER ZANIN, 82 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE APUCARANA. Data do Falecimento: 09/11/2026.