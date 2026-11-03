Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira (03)

CELINA NERIS SANTOS, 94 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 03/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
CLAUDIO LUIZ FERMINO, 68 anos. Sepultamento: CAMBARA-PR. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA DE LURDES, 97 anos. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ROZALINA ROSSATI DE OLIVEIRA, 82 anos. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ALINE BUENO DAMASCENO, 28 anos. Sepultamento: SÃO PAULO, 03/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.
ALZIRO ALVES DOS SANTOS, 77 anos. Sepultamento: ASTORGA-PR, 03/11/2026 às 12:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.
ARISTIDES ALVES MOREIRA, 95 anos. Data do Falecimento: 02/11/2026.
CARLOS ROBERTO VIANA, 74 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 03/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.
CRISTINA MONTEIRO, 94 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 02/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 02/11/2026.
DANILO MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, 42 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 03/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.
GENI DA GRACA FONGARI, 76 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 02/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.
GEROLITA DE LIMA MELO, 80 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 03/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.
GLADYS BARTOLOMEI FREGONEZE, 85 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 03/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.
JEREMIAS RIBEIRO, 72 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 02/11/2026.
LUIS HENRIQUE PEREIRA DE CAMARGO, 59 anos. Data do Falecimento: 02/11/2026.
MARIA DE MORAES MAZUCHELLI, 75 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 02/11/2026.
RUTH SHIMIDT AKUCEVICIUS, 96 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 03/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.
VERA LUCIA RICARDO NUNES, 52 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 02/11/2026.
YOSHIHARU OGASAWARA, 91 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 03/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.