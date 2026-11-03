Luto

Falecimentos em Londrina; Obituário desta terça-feira (03)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 03/11/26 09h09
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Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

CELINA NERIS SANTOS, 94 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 03/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.

CLAUDIO LUIZ FERMINO, 68 anos. Sepultamento: CAMBARA-PR. Data do Falecimento: 03/11/2026.

MARIA DE LURDES, 97 anos. Data do Falecimento: 03/11/2026.

ROZALINA ROSSATI DE OLIVEIRA, 82 anos. Data do Falecimento: 03/11/2026.

ALINE BUENO DAMASCENO, 28 anos. Sepultamento: SÃO PAULO, 03/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

ALZIRO ALVES DOS SANTOS, 77 anos. Sepultamento: ASTORGA-PR, 03/11/2026 às 12:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

ARISTIDES ALVES MOREIRA, 95 anos. Data do Falecimento: 02/11/2026.

CARLOS ROBERTO VIANA, 74 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 03/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

CRISTINA MONTEIRO, 94 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 02/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 02/11/2026.

DANILO MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, 42 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 03/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

GENI DA GRACA FONGARI, 76 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 02/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

GEROLITA DE LIMA MELO, 80 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 03/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

GLADYS BARTOLOMEI FREGONEZE, 85 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 03/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

JEREMIAS RIBEIRO, 72 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 02/11/2026.

LUIS HENRIQUE PEREIRA DE CAMARGO, 59 anos. Data do Falecimento: 02/11/2026.

MARIA DE MORAES MAZUCHELLI, 75 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 02/11/2026.

RUTH SHIMIDT AKUCEVICIUS, 96 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 03/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

VERA LUCIA RICARDO NUNES, 52 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 02/11/2026.

YOSHIHARU OGASAWARA, 91 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 03/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 02/11/2026.

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