Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (30)
ELZA APARECIDA RODRIGUES, 75 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 30/10/2026.
JOSE ALVES TEIXEIRA, 85 anos. Data do Falecimento: 30/10/2026.
LOURDES ANTONIA BRAGUINI, 81 anos. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, R. CANANÉIA S/N, 31/10/2026 às 03:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
OLINDA FONSECA GOMES, 97 anos. Data do Falecimento: 30/10/2026.
TONY ANDERSON LIMA, 42 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 30/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
WILSON BRIGANO, 85 anos. Data do Falecimento: 30/10/2026.
ALFREDO GERALDO DA SILVA, 81 anos. Sepultamento: HEIMTAL, 30/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (30)
ANTONIO GOMES DA SILVA, 80 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 30/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ARISTEU BINOW, 81 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 30/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
CLEUSA FRANCISCA DA SILVA, 81 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 30/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ISMAEL VICENTE, 71 anos. Data do Falecimento: 29/10/2026.
IZABEL CACHIONI FLAVIO, 91 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 30/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
JUNKO OKAMURA, 85 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 31/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
LAZARA FATIMA CARVALHO DE SENA, 71 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 30/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
PEDRO PERCEGUINO NETO, 65 anos. Data do Falecimento: 29/10/2026.
RICARDO LEITE DA GLORIA, 39 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 30/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ROSA NAKAYAMA ITO, 82 anos. Data do Falecimento: 29/10/2026.
SILAS DOS SANTOS CAMPOS, 72 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 30/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
WAGNER FERREIRA DE ARAUJO, 43 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 30/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (30)