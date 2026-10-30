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Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (30)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 30/10/26 09h19
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Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (30)

ELZA APARECIDA RODRIGUES, 75 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 30/10/2026.

JOSE ALVES TEIXEIRA, 85 anos. Data do Falecimento: 30/10/2026.

LOURDES ANTONIA BRAGUINI, 81 anos. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, R. CANANÉIA S/N, 31/10/2026 às 03:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

OLINDA FONSECA GOMES, 97 anos. Data do Falecimento: 30/10/2026.

TONY ANDERSON LIMA, 42 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 30/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.

WILSON BRIGANO, 85 anos. Data do Falecimento: 30/10/2026.

ALFREDO GERALDO DA SILVA, 81 anos. Sepultamento: HEIMTAL, 30/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (30)

ANTONIO GOMES DA SILVA, 80 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 30/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

ARISTEU BINOW, 81 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 30/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

CLEUSA FRANCISCA DA SILVA, 81 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 30/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

ISMAEL VICENTE, 71 anos. Data do Falecimento: 29/10/2026.

IZABEL CACHIONI FLAVIO, 91 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 30/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

JUNKO OKAMURA, 85 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 31/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

LAZARA FATIMA CARVALHO DE SENA, 71 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 30/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

PEDRO PERCEGUINO NETO, 65 anos. Data do Falecimento: 29/10/2026.

RICARDO LEITE DA GLORIA, 39 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 30/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

ROSA NAKAYAMA ITO, 82 anos. Data do Falecimento: 29/10/2026.

SILAS DOS SANTOS CAMPOS, 72 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 30/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

WAGNER FERREIRA DE ARAUJO, 43 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 30/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (30)

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