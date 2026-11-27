Prefira a Tribuna no Google

EVINA APARECIDA SAMPAIO DE MELO, 58 anos. Data do Falecimento: 27/11/2026.

ANA LAURA OLIVEIRA BADIN, 95 anos. Sepultamento: MUNICIPAL DE ITAPETININGA, 28/11/2026 às 06:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.

ANTENOR FERREIRA DA COSTA, 78 anos. Sepultamento: POMPEIA-SP. Data do Falecimento: 26/11/2026.

APARECIDO VIEIRA MARTINS, 70 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO. Data do Falecimento: 26/11/2026.

DENILSON SANTOS DE SOUSA, 29 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 26/11/2026.

EDSON JESSE BEZERRA, 60 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 27/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.

HORAIDE DIAS CAVALLARI, 99 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.

JOSUEL HENRIQUE, 48 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 26/11/2026.

LEONILDA CARVALHO NEGREIROS, 93 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 27/11/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.

OTAVIO PEREIRA RODRIGUES, 78 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 26/11/2026.

SARAINA LACERDA LOPES, 74 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.

TEREZINHA MARIA DE JESUS ROSA, 91 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 26/11/2026.

THEREZINHA ROSA LINO, 89 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 27/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.