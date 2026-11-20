Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (20)
EDILBERTO TOFFOLI, 87 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 20/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARCIA CRISTINA SIMOES, 49 anos. Sepultamento: SABAUDIA-PR. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ANA ROSARIA DA SILVA SCATAMBULI, 67 anos. Data do Falecimento: 19/11/2026.
EVERALDO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 51 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 19/11/2026.
FRANCISCO DE AZEVEDO, 59 anos. Sepultamento: JABOTI-PR. Data do Falecimento: 19/11/2026.
IVANILSON BIANCHI, 60 anos. Data do Falecimento: 19/11/2026.
JOSE GOMES BARBOSA, 79 anos. Sepultamento: TAMARANA-PR, 20/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (20)
MARIA DE LURDES ROSADO MAROLDI, 91 anos. Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA, 20/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARIA DO CARMO DA SILVA, 75 anos. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARLENE MARIA DA SILVA, 82 anos. Data do Falecimento: 19/11/2026.
PAULO LOPES, 84 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 20/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ROMILDO BATISTA DE ALMEIDA, 52 anos. Data do Falecimento: 19/11/2026.
SILVIA CONCEICAO CATISTI, 87 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 20/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
SILVIO DA SILVEIRA, 84 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 20/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 19/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira (20)