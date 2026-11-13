Falecimentos em Londrina; Obituário desta sexta-feira, 13/11/2026

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BENEDITO BELIZARIO FILHO, 70 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 13/11/2026.

JOAQUIM LOPES MORENO, 78 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 13/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

MANOEL ANTONIO DA SILVA, 83 anos. Data do Falecimento: 13/11/2026.

TOSHIKO SUZUKI NIDAIRA, 89 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 13/11/2026.

ALVARO DONIZETE DE CARVALHO, 60 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 12/11/2026.

ANTONIO MILITAO DA SILVA, 55 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 13/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

APARECIDA MOREIRA GONÇALVES RINK, 69 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 12/11/2026.

ARIZETE ALVES DE SOUZA, 69 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 13/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

BENEDITO BRUSSOLO, 81 anos. Data do Falecimento: 12/11/2026.

DEONISIA VERONEZI PRADOS SOARES, 73 anos. Data do Falecimento: 12/11/2026.

DILMIRA NOWAK, 67 anos. Data do Falecimento: 12/11/2026.

EDSON SOUZA SILVA, 54 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 13/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

EVALDO CORREIA DE ARAUJO, 73 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 12/11/2026.

JOAO FERREIRA DE PAIVA, 60 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 13/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

MANOEL DIVINO GOMES, 64 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 13/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

ROGELIO ADRIANO DA COSTA, 49 anos. Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ, 12/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

ROMILDA DE FATIMA FELISBERTO DA LUZ, 66 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 13/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

TEREZINHA DE OLIVEIRA MACHADO, 77 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 13/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

TIAGO SERAFIM DA SILVA, 33 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 13/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.

VERA LUCIA LOURENÇO PRADO, 63 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 13/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 12/11/2026.