Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira (23)
JOEL WILSON MANTOVANI, 75 anos. Sepultamento: CAMBE-PR. Data do Falecimento: 23/11/2026.
PEDRO NASCIMENTO DE SOUZA, 93 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 23/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.
SILVESTRE DANIEL KOBILARZ, 62 anos. Data do Falecimento: 23/11/2026.
TEREZINHA RODRIGUES DE PAULA, 96 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 24/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 23/11/2026.
AMANDO DE OLIVEIRA, 86 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ANNA ESTEVES DOS REIS, 94 anos. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ANTONIO DE PAIVA, 82 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 22/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira (23)
ELIZABETE SOUZA ARAUJO DE FIGUEIREDO, 66 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 22/11/2026 às 18:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
HELENA PALMA DOS SANTOS, 81 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 22/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
IVANY DE LOURDES BERTONI DEGUCHI, 78 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 23/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
JAIR FERREIRA LIMA, 85 anos. Data do Falecimento: 22/11/2026.
JOAO ANTONIO DA SILVA, 80 anos. Sepultamento: SÃO PAULO, 22/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA, 88 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 23/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
MARTHA DURAO JUDAR, 95 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 23/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
PAULO ROBERTO BOER, 76 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 23/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 22/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira (23)