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Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira (16)

ANTONIA FRANCISCATO MEDEIROS, 88 anos. Data do Falecimento: 16/11/2026.

BALTAZAR ALVES DA SILVA, 81 anos. Data do Falecimento: 16/11/2026.

HELENA ZEQUIA PIASENTIM, 85 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 16/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

MARIA JOSE CAVALCANTE AGOSTINI, 76 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 16/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 16/11/2026.

VERGELINA CANDIDA DE LIMA RAMOS, 104 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 16/11/2026.

ALISSON FERNANDO DA SILVA, 47 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 16/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

ANTONIO RODRIGUES, 64 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 16/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

EDNA APARECIDA CAVECHIONI DASSIE, 61 anos. Data do Falecimento: 15/11/2026.

JOSÉ ERBENIO BEZERRA DA SILVA, 46 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 16/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

JOVENTINA ALVES DE BARROS, 96 anos. Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE, 16/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

LEONILDA BARCO SETTE, 88 anos. Data do Falecimento: 15/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira (16)

MARIA APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA, 61 anos. Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE, 16/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

MILTON KAZUNOBU TAMAGI, 77 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 16/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

NAIR BENEDITO BORGES, 79 anos. Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA, 16/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

NOBUKO YASHIMA, 91 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 16/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.

SUSANA TAINA SOUZA DA SILVA, 42 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 16/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 15/11/2026.