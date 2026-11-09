Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira, (09)
SANDRA PONTES DOS SANTOS, 52 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 09/11/2026.
WESLEY FERNANDO BARBOZA, 35 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 09/11/2026.
AILTON LUCIO CORREA, 65 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 08/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ANTONIO MARIANO, 80 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
CELIA REGINA COSTA SANTOS, 54 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
CLAUDETE EVANGELISTA ROCHA, 69 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.
DAVID MANSANI NETO, 85 anos. Sepultamento: CEMIT. MUNICIPAL DE CAMBE, 09/11/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
EDNA ROSALI DA SILVEIRA MEDEIROS, 62 anos. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ELENIL DA SILVA VIEIRA, 61 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.
GERCIDE VESPERO, 70 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira, (09)
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, 30 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 09/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
JORGE MAIA DA SILVA, 78 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 09/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
LUIZ EDUARDO RODRIGUES MOREIRA, 23 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
MARCOS FERREIRA DA SILVA, 43 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
MAURO MANTOVANI PERES, 70 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.
NEUZA NEGREIROS DE LIMA, 79 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 08/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
SACHIKO MURATA, 93 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
SERMONITA MACHARETE DA SILVA, 74 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.
WANDERLEY MOTA FERRES, 59 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira, (09)