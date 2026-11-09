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Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira, (09)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 09/11/26 09h36
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Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira, (09)

SANDRA PONTES DOS SANTOS, 52 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 09/11/2026.

WESLEY FERNANDO BARBOZA, 35 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 09/11/2026.

AILTON LUCIO CORREA, 65 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 08/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

ANTONIO MARIANO, 80 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

CELIA REGINA COSTA SANTOS, 54 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

CLAUDETE EVANGELISTA ROCHA, 69 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.

DAVID MANSANI NETO, 85 anos. Sepultamento: CEMIT. MUNICIPAL DE CAMBE, 09/11/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

EDNA ROSALI DA SILVEIRA MEDEIROS, 62 anos. Data do Falecimento: 08/11/2026.

ELENIL DA SILVA VIEIRA, 61 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.

GERCIDE VESPERO, 70 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira, (09)

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, 30 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 09/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

JORGE MAIA DA SILVA, 78 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 09/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

LUIZ EDUARDO RODRIGUES MOREIRA, 23 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

MARCOS FERREIRA DA SILVA, 43 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

MAURO MANTOVANI PERES, 70 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.

NEUZA NEGREIROS DE LIMA, 79 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 08/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

SACHIKO MURATA, 93 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

SERMONITA MACHARETE DA SILVA, 74 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 09/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 08/11/2026.

WANDERLEY MOTA FERRES, 59 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta segunda-feira, (09)

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