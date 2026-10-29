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Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (29)

ANTONIO CARLOS BATTINI, 80 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 30/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

DONIZETE SANCHEZ RUFATO, 55 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 29/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

LUCAS OROZIMBO DA SILVA, 32 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 29/10/2026.

NAIME DA SILVA DIAS, 73 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 30/10/2026 às 08:30. Data do Falecimento: 29/10/2026.

NERCINDA TABORDA SANTOS, 91 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 29/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

ROSALINA VALERIO JULIO, 82 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 30/10/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

TEREZINHA GENEROZO TACONI, 75 anos. Sepultamento: SÃO PAULO, 30/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 29/10/2026.

ADALBERTO PEREIRA CORREA, 83 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 29/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

ALCIDES BERALDI, 90 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 29/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA ARAUJO, 42 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE. Data do Falecimento: 28/10/2026.

CLAUDIA MARIA DA SILVA, 54 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 29/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (29)

DORAY DA SILVA, 68 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 29/10/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

ELOISA MACIEL NUNES DE ALMEIDA, 56 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 29/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

JOSE HERNANDES DA COSTA, 77 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 29/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

LUZIA MIGUEL DANIEL, 80 anos. Sepultamento: CREMATORIO ALIANÇA UNIPAX, 29/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

MARIA DALVA DA SILVA, 74 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 29/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

MARIA JULIA DOS SANTOS SILVA, 83 anos. Data do Falecimento: 28/10/2026.

NAIR LEME FERREIRA, 90 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 29/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (29)