Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira, 26/11/2026
ELZA CAVALINI RIBEIRO, 84 anos. Data do Falecimento: 26/11/2026.
JOSE MARQUES DA SILVA, 79 anos. Data do Falecimento: 26/11/2026.
SERENA WAGNER, 94 anos. Data do Falecimento: 26/11/2026.
ALCIDES ARANTES, 75 anos. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ANEDINA HIPOLITA PEREIRA DA SILVA, 92 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ANESIA REYS, 62 anos. Data do Falecimento: 25/11/2026.
APARECIDA DONIZETE PINTO, 71 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 25/11/2026.
APARECIDO RIBEIRO DO SANTOS, 79 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 26/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
BRAYAN GABRIEL PEREIRA SILVA SOUZA, 2 anos. Data do Falecimento: 25/11/2026.
EDIVALDO LOPES DA SILVA, 57 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 26/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
EMIL SACA, 67 anos. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ILDA DE SOUZA OLIVEIRA, 92 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 26/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
JOAO ANGELIN COELHO DOS SANTOS, 26 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 25/11/2026.
LOURIVAL BORGES DOS REIS, 66 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 26/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
LOURIVALDO DE ASSIS SELVA, 70 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 25/11/2026.
LUIZ CARLOS SERAFIM, 92 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 26/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARCIO CARINATTO, 47 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 26/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MIRIAM REGINA TORRES DE OLIVIEIRA, 55 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 25/11/2026.
RENATA FABIANE ALVES, 46 anos. Data do Falecimento: 25/11/2026.
SEBASTIAO ROQUE DE MORAES, 91 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 25/11/2026.
TANIA CAMARGO LEITE, 60 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 26/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA, 80 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 26/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 25/11/2026.
WILSON THOMAZ, 52 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ZILDA MARTINS GONÇALVES, 89 anos. Sepultamento: CREMATORIO ANGELUS. Data do Falecimento: 25/11/2026.