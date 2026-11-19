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GENIR SERAFIM DE OLIVEIRA, 86 anos. Data do Falecimento: 19/11/2026.

ALZIRA DALAQUA CORSOG, 77 anos. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMBE, 19/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

AMERICO SEVERO DE CARVALHO, 83 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.

ARI TANAHASHI, 83 anos. Sepultamento: CREMATORIO UNIPAX ALIANÇA, 19/11/2026 às 20:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

BENEDITO PRUDENCIANO, 86 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

CLAUDECI DE FREITAS, 64 anos. Sepultamento: CEMITERIO DE ROLANDIA, 19/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

DIRCE TIEMI MASUZAKI SILVA, 68 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

DONISETE APARECIDO MARTINS, 67 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.

EDUARDO FERNANDO GUIMARAES, 48 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

ELISABETH DOS SANTOS, 76 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 19/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

GINO CONSOLINI, 72 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

IVONE JOSEFA GALLIS VALENTE, 82 anos. Sepultamento: MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO, 19/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

JONADADE SANCHES, 61 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 18/11/2026.

JOSE FERNANDES RIBAS, 90 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

LEONORA PIORNEDO, 72 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.

MARIA APARECIDA VIEIRA, 80 anos. Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO, 18/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

MARIA ROSANGELA GONCALVES, 61 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

ORICENA ORTIZ DOS SANTOS, 55 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

SANTO AUGUSTO DA SILVA, 77 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

VIVALDO TELLES ALVES, 92 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.

YORIE ALIMA, 86 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 19/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.

ZULMIRA APARECIDA TEIXEIRA, 80 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.