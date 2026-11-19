GENIR SERAFIM DE OLIVEIRA, 86 anos. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ALZIRA DALAQUA CORSOG, 77 anos. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMBE, 19/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
AMERICO SEVERO DE CARVALHO, 83 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ARI TANAHASHI, 83 anos. Sepultamento: CREMATORIO UNIPAX ALIANÇA, 19/11/2026 às 20:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
BENEDITO PRUDENCIANO, 86 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
CLAUDECI DE FREITAS, 64 anos. Sepultamento: CEMITERIO DE ROLANDIA, 19/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
DIRCE TIEMI MASUZAKI SILVA, 68 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
DONISETE APARECIDO MARTINS, 67 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.
EDUARDO FERNANDO GUIMARAES, 48 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ELISABETH DOS SANTOS, 76 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 19/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
GINO CONSOLINI, 72 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
IVONE JOSEFA GALLIS VALENTE, 82 anos. Sepultamento: MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO, 19/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
JONADADE SANCHES, 61 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 18/11/2026.
JOSE FERNANDES RIBAS, 90 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LEONORA PIORNEDO, 72 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.
MARIA APARECIDA VIEIRA, 80 anos. Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO, 18/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
MARIA ROSANGELA GONCALVES, 61 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ORICENA ORTIZ DOS SANTOS, 55 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
SANTO AUGUSTO DA SILVA, 77 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 19/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
VIVALDO TELLES ALVES, 92 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.
YORIE ALIMA, 86 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 19/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ZULMIRA APARECIDA TEIXEIRA, 80 anos. Data do Falecimento: 18/11/2026.