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Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (05)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 05/11/26 09h30
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Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (05)

ANTONIO DA SILVA, 65 anos. Data do Falecimento: 05/11/2026.

CELSON SEIYU SHIMABUKURO, 71 anos. Sepultamento: A DEFINIR. Data do Falecimento: 05/11/2026.

ELIEL AZEVEDO, 78 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 05/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.

NELIA BALLAROTTI DO NASCIMENTO, 88 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 05/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.

NILVA PLAÇA VIVAN, 85 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 05/11/2026.

ANTONIO PEDRO DE ASSUNÇAO, 93 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 05/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.

ARILSON BRAGA, 55 anos. Data do Falecimento: 04/11/2026.

ARLEIDA LUZ, 51 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 05/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.

CLARISSE TURELLO SPIGUEL, 96 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 05/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.

DOLARICE CORREIA DA SILVA, 77 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 05/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.

JORGE ESMERIO DE CARVALHO, 70 anos. Data do Falecimento: 04/11/2026.

JOSE GARBELINI, 93 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 04/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 69 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA. Data do Falecimento: 04/11/2026.

LUIZ ADRIANO FERREIRA, 75 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA. Data do Falecimento: 04/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (05)

LUIZ CARLOS DE SOUZA, 71 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO. Data do Falecimento: 04/11/2026.

LUZIA GRANDINI CABREIRA TEIXEIRA, 60 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 05/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.

MARIA EULIDIA PASCOALINOTO LOPES, 91 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 04/11/2026.

MARLENE MARIA MELOSI, 75 anos. Data do Falecimento: 04/11/2026.

MAURO VICENTE DE CARVALHO, 63 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 04/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.

PAULINA SPARAGA DE MELLO, 99 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 05/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.

THALLISON SANTOS RAMOS RODRIGUES, 2 anos. Data do Falecimento: 04/11/2026.

VICENTINA ROSARIO DA MOTA, 80 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 04/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (05)

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