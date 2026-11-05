Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (05)
ANTONIO DA SILVA, 65 anos. Data do Falecimento: 05/11/2026.
CELSON SEIYU SHIMABUKURO, 71 anos. Sepultamento: A DEFINIR. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ELIEL AZEVEDO, 78 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 05/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.
NELIA BALLAROTTI DO NASCIMENTO, 88 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 05/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 05/11/2026.
NILVA PLAÇA VIVAN, 85 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ANTONIO PEDRO DE ASSUNÇAO, 93 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 05/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ARILSON BRAGA, 55 anos. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ARLEIDA LUZ, 51 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 05/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
CLARISSE TURELLO SPIGUEL, 96 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 05/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
DOLARICE CORREIA DA SILVA, 77 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 05/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JORGE ESMERIO DE CARVALHO, 70 anos. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOSE GARBELINI, 93 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 04/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 69 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA. Data do Falecimento: 04/11/2026.
LUIZ ADRIANO FERREIRA, 75 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA. Data do Falecimento: 04/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (05)
LUIZ CARLOS DE SOUZA, 71 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO. Data do Falecimento: 04/11/2026.
LUZIA GRANDINI CABREIRA TEIXEIRA, 60 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 05/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
MARIA EULIDIA PASCOALINOTO LOPES, 91 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 04/11/2026.
MARLENE MARIA MELOSI, 75 anos. Data do Falecimento: 04/11/2026.
MAURO VICENTE DE CARVALHO, 63 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 04/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
PAULINA SPARAGA DE MELLO, 99 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 05/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 04/11/2026.
THALLISON SANTOS RAMOS RODRIGUES, 2 anos. Data do Falecimento: 04/11/2026.
VICENTINA ROSARIO DA MOTA, 80 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 04/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quinta-feira (05)