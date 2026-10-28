Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (28)
APARECIDA FERREIRA DE MATOS, 64 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.
JOSE DAVANCO FIGUEIREDO, 78 anos. Sepultamento: IBIPORA-PR. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ROSALINA DE SOUZA LICKS, 94 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 28/10/2026 às 18:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.
TEREZINHA INACIO FERNANDES, 77 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ANTONIO APARECIDO GALEA, 85 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 28/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ANTONIO PRATES ROCHA, 71 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 27/10/2026.
COLETA PROENCA VEIGA, 95 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 28/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
GERALDO FERREIRA DOS SANTOS, 88 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.
JANOS FODOR, 66 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 28/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (28)
LENOIR VETORACI, 83 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ROSA LUIZA DE MELO, 77 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
TEREZA ROSA DOS REIS, 93 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.
VERA DE OLIVEIRA DA SILVA, 76 anos. Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ, 28/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.
WELLINGTON FABRICIO CRUZ, 46 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (28)