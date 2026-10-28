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Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (28)

APARECIDA FERREIRA DE MATOS, 64 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/10/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

JOSE DAVANCO FIGUEIREDO, 78 anos. Sepultamento: IBIPORA-PR. Data do Falecimento: 28/10/2026.

ROSALINA DE SOUZA LICKS, 94 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 28/10/2026 às 18:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

TEREZINHA INACIO FERNANDES, 77 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/10/2026.

ANTONIO APARECIDO GALEA, 85 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 28/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.

ANTONIO PRATES ROCHA, 71 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 27/10/2026.

COLETA PROENCA VEIGA, 95 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 28/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.

GERALDO FERREIRA DOS SANTOS, 88 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.

JANOS FODOR, 66 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 28/10/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (28)

LENOIR VETORACI, 83 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.

ROSA LUIZA DE MELO, 77 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 28/10/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.

TEREZA ROSA DOS REIS, 93 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.

VERA DE OLIVEIRA DA SILVA, 76 anos. Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ, 28/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/10/2026.

WELLINGTON FABRICIO CRUZ, 46 anos. Data do Falecimento: 27/10/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (28)