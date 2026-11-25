Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (25)
ANA MIRENA DE FIGUEIREDO, 92 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ANDERSON RODRIGUES VIEIRA, 40 anos. Sepultamento: CAMBE. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ANGELINA BENEVENUTI DEPIERI, 102 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 25/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ARON SILVA RODRIGUES, 4 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 25/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
BEATRIZ RAMOS, 50 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
BRYAN HENRIQUE RAMIREZ LIMA, 3 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
EDMA VERA PINTO VIEIRA, 59 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (25)
FELIX SILVA VASCONCELOS, 75 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
FERNANDO CESAR CORTEZ, 63 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
HILARIO SALVATORE, 70 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 25/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
HORTENCIO MARTUCHI, 94 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ISRAEL LUIZ DA SILVA, 72 anos. Sepultamento: TAMARANA, 25/11/2026 às 08:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
JANDIRA FERACIN REDON PERES, 93 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 25/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
LAURINDA LOPES, 87 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 25/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
LEONICE DE OLIVEIRA, 53 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
LINA KIREFF GOULART, 69 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MYRTHES ELEUTERIA MENDES, 87 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 24/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (25)
PAULO MARQUES, 62 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 24/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ROSA FERREIRA, 85 anos. Sepultamento: MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA, 25/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
RUTH PITTA UHLMANN, 94 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 25/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
SONIA DE LOURDES SISTI SELLMANN, 85 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
SONIA MARIA DOS SANTOS, 61 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
TEREZA ANTONIETA LIMA, 96 anos. Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
VANDERLEI VAROTTO, 58 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 26/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ZITA MARTINI FERREIRA, 78 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (25)