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Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (25)

ANA MIRENA DE FIGUEIREDO, 92 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

ANDERSON RODRIGUES VIEIRA, 40 anos. Sepultamento: CAMBE. Data do Falecimento: 24/11/2026.

ANGELINA BENEVENUTI DEPIERI, 102 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 25/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

ARON SILVA RODRIGUES, 4 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 25/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

BEATRIZ RAMOS, 50 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

BRYAN HENRIQUE RAMIREZ LIMA, 3 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

EDMA VERA PINTO VIEIRA, 59 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (25)

FELIX SILVA VASCONCELOS, 75 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

FERNANDO CESAR CORTEZ, 63 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

HILARIO SALVATORE, 70 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 25/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

HORTENCIO MARTUCHI, 94 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

ISRAEL LUIZ DA SILVA, 72 anos. Sepultamento: TAMARANA, 25/11/2026 às 08:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

JANDIRA FERACIN REDON PERES, 93 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 25/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

LAURINDA LOPES, 87 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 25/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

LEONICE DE OLIVEIRA, 53 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

LINA KIREFF GOULART, 69 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

MYRTHES ELEUTERIA MENDES, 87 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 24/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (25)

PAULO MARQUES, 62 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 24/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

ROSA FERREIRA, 85 anos. Sepultamento: MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA, 25/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

RUTH PITTA UHLMANN, 94 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 25/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

SONIA DE LOURDES SISTI SELLMANN, 85 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

SONIA MARIA DOS SANTOS, 61 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

TEREZA ANTONIETA LIMA, 96 anos. Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA, 25/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

VANDERLEI VAROTTO, 58 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 26/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 24/11/2026.

ZITA MARTINI FERREIRA, 78 anos. Data do Falecimento: 24/11/2026.

Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (25)