Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (18)
JULIO CEZAR VIDA, 65 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 18/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 18/11/2026.
MARGARIDA PEIXOTO NASCIMENTO, 79 anos. Sepultamento: PRADO FERREIRA-PR. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ANTONIO EDESIO DA SILVA, 89 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 17/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 17/11/2026.
APARECIDO FAUSTINO, 87 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 18/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
DEVANIL PEREIRA DE CASTRO, 56 anos. Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA, 18/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (18)
DHANIELLY CRISTHINE LIMA MACIEL, 45 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 18/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
EDINETE BERBERT ASSIS, 58 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 18/11/2026 às 12:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOSE CARLOS GODOI JUNIOR, 20 anos. Sepultamento: SANTO ANTONIO DA PLATINA. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MIRIAM CARDOSO CUSTODIO, 71 anos. Data do Falecimento: 17/11/2026.
OTTILIA GRILLO DOS SANTOS, 94 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 17/11/2026.
SEBASTIAO JUSTINO BRANDAO, 77 anos. Data do Falecimento: 17/11/2026.
SONIA MARIA DOMINGUES, 63 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 18/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 17/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (18)